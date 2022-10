Prokurátor o stave vyšetrovania tragédie na Zochovej: Ako sa k hroznému činu postavil Dědeček?

Krajský prokurátor v Bratislave Rastislav Remeta poskytol v budove Krajskej prokuratúry v Bratislave médiám informácie o stave vyšetrovania tragickej nehody na zástavke MHD Zochova.

"V podmienkach prokuratúry ide o mimoriadnu udalosť. V úvode vyslovujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým, ktorých sa táto tragická udalosť týka," uviedol prokurátor, ktorý sa na miesto činu dostal na druhý deň ráno. "Ten pohľad bol neskutočne ťažký."

Remeta zároveň na tlačovej konferencii uviedol, že obvinenie vodiča, ktorý spôsobil smrť piatich osôb na bratislavskej zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova zo všeobecného ohrozenia, je zákonné a odôvodnené.

Skutok všeobecného ohrozenia podľa Remetu zahŕňa aj „všetky markanty" kvalifikácií, ktoré boli zvažované predtým, ako usmrtenie, ublíženie na zdraví alebo ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. „V tomto štádiu trestného konania nie je možné konštatovať priamy úmysel," skonštatoval. Na druhej strane, nepriamy úmysel obvineného však už preukázaný bol. Obvinený ako aj jeho spolujazdec podľa Remetu boli vypočutí, potrebné je však vypočuť veľa ďalších svedkov. Z tohto dôvodu vyzval všetkých potencionálnych svedkov, aby sa prihlásili.

Remeta tiež potvrdil, že dozorový prokurátor sa stotožnil s návrhom vyšetrovateľa na vzatie Dušana Dědečka do väzby z dôvodov obavy z úteku a pokračovania v trestnej činnosti. „Do súčasnej doby nebol stanovený termín výsluchu obvineného pred príslušným súdom,“ povedal Remeta. Doplnil, že v podmienkach prokuratúry sa jedná o mimoriadnu udalosť. Preto nie je vhodné konkretizovať skutkové udalosti, keďže by to mohlo viesť k sťaženiu trestného konania.