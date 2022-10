Čaputová navštívila petržalskú klubovňu seniorov: Niektorí sa jej aj posťažovali

Úcta k starším by mala byť súčasťou našej každodennosti po celý rok. Október ako mesiac venovaný tejto téme si to však pýta ešte o čosi viac. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová po utorkovej návšteve v petržalskej klubovni aktívnych seniorov v Bratislave.

Návšteva jej podľa jej slov ukázala, že aj starnúť sa dá aktívne. Vyzdvihla, že seniori vytvorili spoločenstvo spolupatričnosti, vzájomného rešpektu i motivácie stále sa učiť niečo nové. Čaputová rokovala s Hirmanom o energetike: Pripravuje sa na rôzne scenáre "Petržalskú klubovňu denne navštívi niekoľko desiatok seniorov a pestrá ponuka aktivít im pomáha prekonať pocit osamelosti. Navyše klubovňa funguje v úzkom prepojení na Univerzitu tretieho veku pri Ekonomickej univerzite, čo otvára možnosti, aby sa aj seniori stali študentmi pripravenými rozširovať svoje obzory," skonštatovala hlava štátu. Dodala, že dôchodcovia sa jej v neformálnom rozhovore aj posťažovali, a to najmä na zdražovanie. "Vnímajú, ak sú z dôvodu veku diskriminovaní v zdravotníctve alebo v službách, či dokonca sa im dáva najavo, že sú spoločnosti na príťaž," doplnila prezidentka.