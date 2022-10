Pre nedeľňajší beh v Bratislave dôjde k uzávere ciest: Týmto úsekom sa radšej vyhnite

Počas nedeľňajšieho (9. 10.) Národného behu Devín – Bratislava dôjde k uzávere ciest. TASR o tom informovala Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR.

Zákaz vjazdu motorových vozidiel sa bude od 8.00 h týkať Devínskej cesty, Kremeľskej ulice a cesty z Devínskej Novej Vsi do Devína. Obmedzenie bude platiť až do prejazdu zberného autobusu, teda približne do 12.00 h. Od 9.30 do 11.00 h bude uzavretá aj komunikácia v obci Devín.

Ďalšie uzávery budú platiť od 9.45 h pre Botanickú ulicu v úseku Riviéra – Most SNP v smere do centra a Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu v smere do centra. Obmedzenie tu bude trvať až do prejazdu zberného autobusu, teda približne do 12.00 h.

Zákaz vjazdu motorových vozidiel sa bude týkať aj Rázusovho a Vajanského nábrežia v úseku Most SNP – Šafárikovo námestie od 7.15 do 13.00 h. Obmedzenie sa týka aj Mostovej ulice, ktorá bude uzavretá od 9.30 do 13.00 h.