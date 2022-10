Masaker na zastávke! Desivé spovede svedkov tragédie na Zochovej: Ľudia po náraze odleteli

Bolo presne 22 hodín a 24 minút, keď sa z podchodu na Staromestskej ulici v Bratislave smerom k Mostu SNP vyrútilo rýchlo idúce auto.

Na zastávke Zochova už stálo niekoľko ľudí a len tesne predtým na nej vystúpilo viacero vysokoškolských študentov, ktorí mierili na internát. Nik netušil, ako veľmi sa za niekoľko sekúnd zmenia ich životy. Pokojná nedeľná noc sa v centre hlavného mesta premenila na masaker, ktorého bilancia trhá srdcia ľudí po celom Slovensku. Päť prevažne mladých ľudí vydýchlo po náraze auta naposledy. Najstaršia obeť mala len 24 okov.

Tomáš Blahuta sa v nedeľu krátko pred pol jedenástou v noci stal svedkom nepredstaviteľnej tragédie. „Išiel som z hlavnej stanice. Bežne chodím autobusom 131 rovno na internáty, ale urobil som výnimku, lebo som išiel na Zochovu počkať spolužiaka,“ zdôveril sa nám len hodinu po hrôzostrašnej udalosti mladý študent žurnalistiky na Univerzite Komenského. „Ešte aj vlak mi meškal 20 minút, takže sa to načasovalo takto nešťastne.“

Podľa jeho slov sa celá tragédia na Zochovej odohrala v priebehu desiatich-pätnástich sekúnd. V prvom momente si neuvedomoval, čo sa stalo. „Zrazu iba nejaká šupa za mnou, otočil som sa a videl som auto, ako narazilo do ľudí. Niektorí odleteli,“ opisuje minúty hrôzy. Tak ako iní ľudia na zastávke, aj on len tesne predtým vystúpil z autobusu číslo 93, ktorý mieril z Hlavnej stanice na Vyšehradskú v Petržalke. Na ušiach mal slúchadlá a „úplne inštinktívne“ podišiel k svetelnej tabuli s odchodmi, aby sa pozrel, kedy mu to ide. Na zastávke podľa neho mohlo byť 10 - 15 osôb a z autobusu podľa neho mohlo vystúpiť okolo 15 osôb. A potom sa to stalo...