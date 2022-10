Taraba sa hlasovania o vyslovení nedôvery Matovičovi nezúčastní: Toto je jeho plán

Nezaradený poslanec Tomáš Taraba (Život – Národná strana) nepríde v utorok 4. októbra na hlasovanie o vyslovení nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO), namiesto toho podá návrh na vyslovenie nedôvery Vláde SR.

Povedal to dnes v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl. Zdôvodnil to tým, že nebude odvolaním Matoviča pomáhať strane Sloboda a Solidarita (SaS) vrátiť sa naspäť do vlády.

S odvolaním Matoviča podľa svojich slov nemá žiadny problém, no otázka podľa neho stojí inak – či majú odvolaním Matoviča zároveň pomáhať Richardovi Sulíkovi (SaS) vrátiť sa k moci.

"Na to môžeme legitímne povedať, že takto si to nepredstavujeme. My chceme jasnú dohodu o predčasných voľbách, vieme sa na nich dohodnúť za 24 hodín," povedal Taraba. SaS podľa jeho slov nechce garantovať, že keby jej hlasmi pomohli "vyriešiť Matoviča", tak sa potom nevrátia naspäť do koalície.