Tragická búračka vzala život aj Richardovi († 20): Smrť dva týždne po nástupe na univerzitu

Prišiel do hlavného mesta študovať, jeho plány a sny do budúcnosti ukončila strašná nehoda. Jednou z piatich obetí nedeľnajšej tragédie na Zochovej je aj mladý Richard. Talentovaný chlapec po maturite na gymnáziu v Šahách prišiel skúsiť šťastie do Bratislavy. Iba dva týždne po nástupe na vysokú školu ho však na zastávke zrazilo auto...