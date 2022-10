Desivé svedectvo missky Podmanickej: Brat sa stihol uhnúť, jeho kamarát neprežil

Prežívala okamihy plné strachu. Nedeľňajšia tragédia na Zochovej si vyžiadala životy piatich ľudí, niekoľko zranených a zanechala po sebe svedkov, ktorí sa z obrovskej traumy budú ešte dlho spamätávať.

Jedným z nich je aj brat modelky Viktórie Podmanickej (20). Ten stál v osudnom okamihu na zastávke spoločne so svojím kamarátom, študentom STU. Podľa slov 1. vicemiss Slovensko smrtiace vozidlo Superb preletelo doslova pár metrov popri jej bratovi. On stihol uskočiť, jeho kamarát také šťastie nemal...

Prvá vicemiss Slovensko 2020 Viktória Podmanická (20) zažívala v nedeľu neskoro večer hororové chvíle. Mladší brat (19) sa totiž nachádzal na zastávke, na ktorú sa po desiatej hodine večer vyrútila Škoda Superb s ožratým vodičom. O život prišli piati ľudia. „Budeme asi oslavovať nový dátum jeho narodenia. Stál tam s kamarátom, ktorý, bohužiaľ, také šťastie nemal. To boli stotiny, to človek ani nevidel, to bola taká rýchlosť,“ prezradila modelka pre Nový Čas s hrôzou v hlase.

Trauma na celý život

Jej mladší súrodenec mal obrovské šťastie. „Stihol sa uhnúť, aj keď to auto preletelo asi 20 cm od neho,“ opisuje desivé chvíle Podmanická s tým, že sa brat následne rozbehol hľadať kamaráta a volal sanitku a blízkych. Kamarát, ktorý študoval na STU, zrážku, žiaľ, neprežil. „Traja boli namieste hneď mŕtvi, štvrtého sa snažili oživiť, ale nepodarilo sa. To sú 19- a 20-roční mladí ľudia, buď prváci, alebo druháci na vysokých školách, teraz začali chodiť do školy,“ skonštatovala smutno.

K misske sa už dostali aj informácie od svedkov o vodičovi auta. „Videli, ako to auto išlo z podchodu, odtiaľ sa rútilo. Videli, že išiel rýchlejšie, ako mal,“ vraví. Po brata si prišla rodina. „Je z toho stále v šoku a určite to bude pre neho trauma na celý život,“ dodala.