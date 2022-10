Politici o tragédii v Bratislave: Zvýšia tresty za alkohol za volantom?! Čo všetko je v hre

Pár hodín po tragédii sa začali ozývať aj politici. Tí sú z hrozného činu zdesení a takmer všetci do jedného hovoria, že treba zvýšiť tresty za jazdu pod vplyvom alkoholu. Čo všetko je v hre?

Minister vnútra Roman Mikulec na mieste masakra apeloval na vodičov. „Zvolám pracovnú skupinu a následne predložím koaličným partnerom návrh, aby boli tresty pre jazdu pod vplyvom alkoholu nekompromisné. Nevinné ľudské životy pre opitých za volantom nesmú vyhasínať,“ dodal Mikulec. Pridáva sa k nemu aj policajný prezident Hamran. Ten hovorí, že niektorí občania Slovenska sú nepoučiteľní.

„Polícia bude volať po sprísnení trestov presne za takéto priestupky, bavíme sa o trestnom čine. Ja aj vedenie polície sme za to, aby sa zvyšovali tresty za alkohol za volantom,“ uviedol. Najrazantnejšie sa za podobné riešenie vyjadril aj minister fi nancií Igor Matovič. Ten po konzultácii s Mikulcom povedal, že je za zavedenie exemplárnych trestov za alkohol za volantom. „Auto v rukách ožratého vodiča je nebezpečná zbraň...,“ napísal šéf OĽaNO.

Opatrenie sa chystal navrhnúť už v pondelok na koaličnej rade. „Automobil, v ktorom bude pristihnutý vodič s 1 a viac promile, prepadne v prospech štátu. Bez debaty. Nemilosrdne. Okamžite na mieste,“ podčiarkol. Tvrdí, že zadržané autá pôjdu následne do verejnej dražby a z výťažku sa bude financovať odškodnenie obetí.

Rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská tvrdí, že to treba prediskutovať. „Pri takomto skutku, ako je ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky nad jedno promile alkoholu v krvi, tak je pravda, že keď sme takýto trestný čin zavádzali, všetci sme si mysleli, že to bude mať veľmi preventívny účinok. No nestalo sa tak. Pravdepodobne by bolo dobré ten trest sprísniť alebo sa na to začať pozerať aj iným spôsobom. Takéto niečo, že sa potom zhabe to vozidlo alebo prepadne v prospech štátu, majú v niektorých krajinách, ale muselo by to byť veľmi dôsledne a exaktne upravené,“ zakončila.