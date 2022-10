Nekonečné odvolávanie Matoviča: Pomohol mu týždeň na záchranu?! Ako to vidí politológ

Už dávno to mal mať za sebou. Minister financií Igor Matovič (49) čelí návrhu na odvolanie, ktoré podali jeho bývalí koaliční partneri z SaS.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Celý parlamentný cirkus sa začal ešte v stredu minulý týždeň a odhadovalo sa, že hlasovať sa bude vo štvrtok. To sa odložilo najskôr pre nekonečný rečnícky prejav Matoviča a napokon aj pre kolaps poslanca OĽaNO. Minister tak získal týždeň na to, aby presvedčil kľúčových poslancov, aby ho vo funkcii podržali. Podarilo sa mu to?

Za odvolanie Matoviča by okrem donedávna koaličnej SaS mali hlasovať aj opozičné strany Smer, Hlas, aj nezaradení poslanci Tomáš Valášek, Miroslav Kollár a poslanci Hlasu. Podržať by ho mali vlastní, teda OĽaNO, tiež Sme rodina a pozostatok Za ľudí. Zatiaľ to vyzerá na veľmi tesné pomery, keďže za odvolanie je 73-74 poslancov, no potrebných je až 76 hlasov.

Matovič si však mohol zavariť výrokmi, ktoré vyslovil pri svojej obhajobe, poštvať proti sebe zopár skalných priaznivcov, najmä Juraja Šeligu a Janu Žitňanskú zo Za ľudí alebo Kristiána Čekovského a Moniku Kozelovú z OĽaNO. „Nesúhlasíme so stupňovaním agresivity medzi demokratmi a to ani zo strany OĽaNO, a preto sa nezúčastníme hlasovania o návrhu strany SaS na odvolanie Igora Matoviča,“ vyhlásilo deväť poslancov OĽaNO vrátane Kozelovej a Čekovského.

Otázny zostáva postoj napríklad poslanca Sme rodina Patricka Linharta. Šeliga počas víkendu pripustil, že minister Matovič je pod veľkým tlakom, no ani to ho podľa neho neoprávňuje na vyjarenia, aké v parlamente nedávno vyslovil. „To, čo sa tu dva a pol roka v médiách deje, je novodobý fašizmus. Toto sa dialo v 30. rokoch minulého storočia. Vtedy žurnalisti boli trošku iní, ale aj Hitler mal presne takýchto novinárov,“ vykričal Matovič. Šeliga si myslí, že Matovič by sa mal novinárom ospravedlniť. Za neobvykle provokatívne výroky na adresu novinárov Matoviča kritizoval aj poslanec OĽaNO a šéf mediálneho výboru Kristián Čekovský. „Dôrazne sa ohradzujem proti vyjadreniam Igora Matoviča,“ vyslovil sa.