Podnikateľ podáva žalobu na poslanca Tarabu: Nehorázna a preukázateľná lož!

Podnikateľ Ján Sabol podáva občianskoprávnu žalobu na nezaradeného poslanca Národnej rady SR (NR SR) Tomáša Tarabu za jeho výroky v pléne.

Ide o Tarabove výroky z 29. septembra. „Čo si vy myslíte, čo vy tu koho budete okydávať? Vy ste koľko zarobili na tých plastových fľašiach, čo ste to tu nastavili pre Sabola? Koľko? Prečo ste dali na neziskovku plastové fľaše, kde končí miliarda?,“ povedal podľa neho Tarava. Podľa Sabola tieto slová navodzujú dojem, že on, resp. firmy, ktoré spoluvlastní, profitujú na systéme zálohovania nápojových obalov nealkoholických nápojov a piva, a to až na úrovni miliardy eur ročne.

„Je to nehorázna a preukázateľná lož,“ ohradzuje sa podnikateľ v tlačovej správe. Taraba podľa neho naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania a pred trestným stíhaním ho chráni iba poslanecká imunita. „Preto podávam aspoň občianskoprávnu žalobu na ochranu cti a dobrého mena, kde Tarabu imunita nechráni. Je neprípustné, aby v rámci prízemných politických súbojov politici beztrestne neprávom osočovali a urážali ostatných občanov Slovenskej republiky,“ uviedol Sabol, ktorý podniká v oblasti nápojov a alkoholu.

Ako podnikateľ uvádza, systém zálohovania nápojových obalov zabezpečuje nezisková organizácia, ktorú založili združenia reprezentujúce výrobcov nealkoholických nápojov a piva, a obchodné reťazce, ktoré na Slovensku predávajú nealkoholické nápoje a pivo. Konkrétne ide o Slovenskú alianciu moderného obchodu, Zväz obchodu Slovenska, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu a Asociáciu výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd. Tieto organizácie reprezentujú všetky rozhodujúce subjekty pôsobiace na tomto trhu. O systéme zálohovania rozhodla Národná rada SR schválením príslušného zákona v riadnom legislatívnom procese.

„Realitou je, že väčšina výrobcov a aj ja osobne sme to nevítali, nepodporovali a neiniciovali. Systém totiž významne zaťažuje obchod s našimi výrobkami a našich konečných zákazníkov, pričom ciele recyklácie sa dali splniť aj menej zaťažujúcimi spôsobmi,“ skonštatoval Sabol a dodal, že zákon iba akceptovali tak, ako musia akceptovať aj akýkoľvek iný zákon. Poslanec Taraba svojím výrokom podľa Sabola preukázal zreteľný zlý úmysel poškodiť jeho meno. „V prípade, ak si trúfne zopakovať svoj výrok aj mimo pôdy Národnej rady SR, kde nebude chránený imunitou, bude čeliť aj trestnému oznámeniu za trestný čin ohovárania,“ vyhlásil Sabol.