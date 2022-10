Opäť alkohol za volantom: Muž zaparkoval v priekope! Hrozné, koľko mu namerali

Žilinskí policajti namerali po sobotňajšej (1. 10.) dopravnej nehode 30-ročnému vodičovi motorového vozidla Audi 2,83 promile (1,36 miligramu na liter) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriela Kremeňová.

Doplnila, že nehoda sa stala okolo 17.10 h na ceste tretej triedy v smere zo Žiliny-Závodia do obce Hôrky (okres Žilina). "Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel vodič vozidlom mimo cesty, kde došlo k nárazu do obrubníka, zvodidla a stĺpa trolejového vedenia. Potom sa vozidlom vrátil späť na cestu, prešiel do protismeru, kde narazil do zvislého dopravného značenia a zišiel do priekopy, kde sa vozidlo prevrátilo," uviedla krajská policajná hovorkyňa.

Vodič čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala Kremeňová.

Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. "Nielen z dôvodu, že ide o priestupok alebo trestný čin. Ale najmä preto, lebo následky dopravných nehôd bývajú v mnohých prípadoch tragické a alkohol za volant nepatrí," zdôraznila krajská policajná hovorkyňa.