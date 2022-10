Heger sa podpísal do kondolenčnej knihy, len ťažko hľadal slová: Súhlasí s návrhom Matoviča?

Premiér Eduard Heger sa podpísal do kondolenčnej knihy na pamiatku zosnulých obetí tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v nedeľu 2. októbra v Bratislave.

Počet obetí tragickej nehody, ktorú mal podľa informácií Nového Času zapríčiniť generálny sekretár deaflympijského výboru Dušan Dědeček, ktorý bol navyše v čase jazdy pod vplyvom alkoholu, stúpol v pondelok na päť.

"Sú to chvíle, kedy sa len veľmi ťažko hľadajú slová. Ako otec štyroch detí si o to viac neviem predstaviť bolesť, ktorú teraz prežívajú rodičia a príbuzní a s hlbokou úctou im vyjadrujem úprimnú sústrasť. Je to veľmi smutná tragédia, pri ktorej vyhasli životy mladých ľudí, mladých študentov, ktorí sa v osudovú chvíľu ocitli na autobusovej zastávke a stálo ich to život. Hovorím to aj ako dočasný minister školstva s veľkým zármutkom. Aj preto som dal dnes vyvesiť čiernu zástavu. Prosím majme v srdci mladých ľudí, ktorí opustili svojich rodičov a svojich blízkych. Majme v srdci aj pozostalých, ktorí po nich zostali," povedal Heger.

Premiér ďalej uviedol, že sa u ministra zdravotníctva a ministra vnútra informuje o priebehu zdravotného stavu všetkých, ktorí boli zranení. Zároveň im poprial skoré uzdravenie. Na otázku redaktora, ako sa postaví k návrhu Igora Matoviča na sprísnenie trestov, odpovedal, že ak je niečo potrebné urobiť v legislatíve, je to nevyhnutne potrebné urobiť. "Najkľúčovejšie je, že alkohol za volant nepatrí. To žiadny zákon nevyrieši. Je to na svedomí každého občana. Samozrejme, je to chvíľa, keď sa budeme rozprávať aj o tom, či v zákone treba niečo upraviť," dodal Heger.