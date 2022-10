Rúca sa zdravotníctvo?! V dvoch mestách podali výpovede desiatky lekárov

V nemocniciach v Poprade a Starej Ľubovni podali výpovede desiatky lekárov.

Do piatkového popoludnia prijali v popradskej nemocnici celkovo 85 výpovedí. Uviedla to pre agentúru SITA hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda. Lekárom začala od 1. októbra plynúť výpovedná lehota. Jej plynutie by podľa hovorkyne nemalo ovplyvňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zároveň dodala, že požiadavky lekárov neboli vedeniu nemocnice predstavené.

Vedenie Nemocnice Poprad už predstavilo Ministerstvu zdravotníctva SR krízový plán fungovania nemocnice. Ako priblížila Galajda, v ňom sa okrem iného hovorí o redukcii lôžok, či zlučovaní niektorých oddelení, prípadne o prechode na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a ďalších opatreniach.

V nemocnici v Starej Ľubovni podalo výpoveď 46 lekárov, čo podľa jej riaditeľa Petra Bizovského predstavuje 50 percent. „Ak by sa to malo naplniť, a teda, že odídu, budem musieť zatvoriť nemocnicu. Ide o komplet lekárov z gynekológie, chirurgie, interného, neurológie, časť lekárov z detského, časť lekárov z ARO, čiže prakticky lôžko by u nás vôbec nefungovalo. Ide o to, či ešte má význam držať časť röntgenu a časť biochémie, keďže tam výkony z lôžka nepôjdu,“ opísal pre SITA.

Doteraz podalo výpovede viac ako dvetisíc lekárov z takmer tridsiatky slovenských nemocníc. Podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského bude tento počet ešte narastať. Po dvojmesačnom výpovednom období lekári z nemocníc odídu, ak sa lekárski odborári s vládou nedohodnú na splnení ich požiadaviek.