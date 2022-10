Matoviča pobúrila nehoda v Bratislave: Ostré slová na adresu šoféra a nemilosrdný návrh!

V nedeľu večer narazilo auto do zastávky MHD na Zochovej ulici v Bratislave. Pri nehode prišli o život 4 ľudia, ďalších 6 sa zranilo. Tragédia sa dotkla i Igora Matoviča, ktorý prišiel s ráznymi vyjadreniami i návrhom, ktoré by zrejme pomohli podobným nešťastiam predísť.

"Už stačilo. Koľko ešte nevinných ľudí má zomrieť len preto, lebo nejaký ožratý debo si myslí, že on to dá? Na zástavke Zochová som, tak ako všetci študenti z Mlynskej doliny, pravidelne 5 rokov prestupoval na 39-tku. V túto noc tam vyhasli životy mladých ľudí, ktorí tú trasu išli prvýkrát a, bohužiaľ, naposledy. Ožratý debil si sadol do auta a zničil život mladých ľudí a ich rodín," píše minister financií odvážne na sociálnej sieti s tým, že o tragédii sa rozprával s ministrom vnútra Romanom Mikulcom, "Plne sa stotožňujeme v tom, že jediná cesta je zavedenie exemplárnych trestov za alkohol za volantom."

"Auto v rukách ožratého vodiča je nebezpečná zbraň … a keď sa niekto rozhodne so zbraňou v rukách ohrozovať nevinných ľudí, musíme k nemu pristúpiť tak, akoby chodil po ulici a náhodne len tak strieľal," píše Matovič a dodáva, že na pondelkovú koaličnú radu príde s návrhom na "nemilosrdný trest pre vodičov s 1 a viac promile".

Podľa ministra by automobil, v ktorom bude pristihnutý vodič s 1 a viac promile, mal prepadnúť v prospech štátu. "Bez debaty. Nemilosrdne. Okamžite na mieste," dodáva Matovič.

O tom, že k vodičom pod vplyvom alkoholu by Matovič pristupoval nekompromisne za každých podmienok, svedčia jeho slová: "A čo keď bude mať auto požičané? To isté. Nech sa páči, nech si dotknutý u ožrana uplatní náhradu škody. Zadržané autá pôjdu následne do verejnej dražby a z výťažku sa bude financovať odškodnenie obetí a ich príbuzných."

Medzi obeťami a zranenými po nedeľnej tragédii v hlavnom meste boli podľa ministra vnútra Romana Mikulca vysokoškoláci, z ktorých niektorí mali v pondelok absolvovať svoj prvý školský deň.