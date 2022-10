Smer a Hlas nevedia nájsť spoločnú reč: Aké signály vysiela Robert Fico k Petrovi Pellegrinimu?

Snem vo veľkom štýle! Strana Hlas Petra Pellegriniho (46) si na veľkolepom sneme v Liptovskom Mikuláši ujasňovala priority. Vo svojom príhovore nazval líder Hlasu premiéra Eduarda Hegera (46) „neexistujúcim premiérom“, ktorý zbavil úrad predsedu vlády dôstojnosti.

Igora Matoviča (49) označil spolu s ĽSNS za najväčšie zlo slovenskej politiky a Smer podľa neho uviazol v minulosti. Aká je však realita? Majú k sebe Smer a Hlas stále blízko alebo sa vzďaľujú? Pozorovateľom neušlo, že snem Hlasu z vyše 700 delegátmi na hollywodsky spôsob nebol zrejme lacnou záležitosťou.

Otvoriť galériu Robert Fico Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Príchod Petra Pellegriniho do Liptov arény za zvuku piesne Get Lucky naživo vysielali na obrovských obrazovkách v hale. „Chceli sme jasne ukázať, že Hlas je veľkou politickou silou na Slovensku a k tomu patrí riadna prezentácia. To sa nemôže robiť v kadejakých šopách, stodolách,“ odkázal Pellegrini kritikom. Podľa poslanca Richarda Rašiho stál snem strany desaťtisíce eur. „Snem bol naozaj veľkolepý, nie sme strana, ktorej členovia by mohli robiť snem na autobusovej zastávke,“ povedal v relácii TA3.

K delegátom vyslal svoj videopozdrav Robert Fico, predseda strany Smer, ktorého odštiepením Hlas vznikol. Líder Smeru volal po spájaní ľavicových síl, odkaz Pellegriniho sa však niesol v inom tóne. „Zablúdili a doteraz si to nie sú ochotní priznať. Uviazli v minulosti,“ vyhlásil líder Hlasu o Smere. Zároveň sa však dopustil veľavravného prerieknutia, keď v zápale reči omylom Hlas nazval Smerom.