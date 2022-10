Hirman sa snaží presvedčiť, že Slovensko v Bruseli neprehralo: Podľa ministra sa s nami Putin hrá!

Celý svet rieši ceny energií na budúci rok. Slovenská vláda však čelí kritike, že zatiaľ neurobila nič. Nedávno vymenovaný minister hospodárstva Karel Hirman si však nemyslí, že by Slovensko na piatkovom rokovaní ministrov EÚ zodpovedných za energetiku v Bruseli zlyhalo.

Návrh riešení z dielne Európskej komisie, ktorý bol pre Slovensko, ale tiež pre ďalšie krajiny nevýhodný, bol podľa Hirmana schválený skôr formálne. Teraz ide o to, ako zastropovať ceny plynu. Takýto návrh ešte v priebehu týždňa otvoreným listom predložilo 15 krajín EÚ vrátane Slovenska a komisia na tom podľa Hirmana „urýchlene“ aj v týchto hodinách pracuje. Návrh sa stal podľa neho pre EÚ prioritou a predstaviť by ho mali do najbližšieho rokovania ministrov energetiky, ktoré by malo byť približne o dva týždne v Prahe.

„Pôvodný návrh EK, ktorý sme ostro kritizovali, o ktorom sme všetci hovorili, že je pre Slovensko nevýhodný, tento návrh bol formálne schválený. V tomto návrhu boli urobené úpravy, ktoré nám dali určité zlepšenie, napríklad možnosť bilaterálnych rokovaní s krajinami, kde sa daň z nadmerných ziskov z našej energie bude vyberať, napríklad v Nemecku,“ povedal minister. Hirman však hlasoval proti riešeniu, ktoré bolo podľa neho pre Slovensko nevýhodné.

Putin sa s nami hrá



Hirman po príchode z Bruselu objasňoval situáciu. „Tento víkend spločnosť Gazprom oznámila, že prerušuje dodávky plynu do Talianska a tá cena nám opäť vzletela hore. Pričom, keď sa pozriete celkovo na dodávky ruského plynu, celkový objem plynu do Európy zostal zachovaný. Proste je to ukážka toho, ako sa s nami pán Putin za posledné mesiace hrá,“ povedal šéf rezortu.