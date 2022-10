Nie a nie sa dočkať: Základná škola funguje bez telocvične už 60 rokov! Deti tým trpia

Šesť desaťročí deti na základnej škole vo Veľkom Folkmare (okr. Gelnica) cvičia na chodbách. Starosta obce Milan Grega (62), ktorý obec vedie 20 rokov, verí, že sa telocvične žiaci predsa len dočkajú. Prečo mu doteraz nepodarilo zrealizovať?

Milan Grega vedie obec 20 rokov, no vybudovať školákom solídnu telocvičňu sa mu doteraz nepodarilo. „Pred 13 rokmi sme stáli pred dilemou, či rekonštruovať školu alebo postaviť telocvičňu. Zvíťazila škola a s pokusmi o získanie dotácie na telocvičňu sme uspeli až v roku 2018, keď sme dostali 110-tisíc eur z úradu vlády. Stačilo to na základné zemné práce a trvá to doteraz. Odvtedy neboli žiadne výzvy, len na veľké multifunkčné haly,“ povedal Grega.

Samotná dostavba by dnes zhltla ďalších vyše 400-tisíc eur, čo predstavuje ročný rozpočet Veľkého Folkmaru. Ak chcú deti športovať, môžu len pod holým nebom na dvoch multifunkčných ihriskách. Napriek dlhoročnej absencii školskej telocvične v obci v minulosti vyrástlo viacero úspešných športovcov motokrosárov.

Deti trpia

Telocvikár Ján Varga pre Nový Čas otvorene priznal, že žiaci trpia: „Nevieme prebrať najmä kolektívne športy, ale čo je horšie, rušia spolužiakov, keďže sa cvičí na chodbách. Mnohí žiaci sú ospravedlňovaní, niektorí majú nadváhu, ale za telocvičňu by sme dali hocičo a boli by sme nesmierne vďační.“

Nejde pritom o jedinú obec na Slovensku, ktorá sa borí s týmto problémom. Až tretine základných škôl na Slovensku chýbajú telocvične, na čo upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Najviac ich je v Prešovskom a Košickom kraji.