Tento inzerát dvihol tlak mnohým Slovákom: Špeciál „embéčky“ muž predáva za nehoráznu sumu!

Prestrelil? Ľubomír (48) z Topoľčian predáva jednu z najvzácnejších škodoviek! Škoda MBX 1000 je považovaná za najprepracovanejší model, ktorý počas komunizmu automobilka postavila.

Krásny veterán kúpil v roku 2016 v Prahe, kde sa doň zamiloval a stal sa tak už jeho ôsmym majiteľom. Teraz ho predáva za 63-tisíc eur, a to niektorým Slovákom poriadne dvihlo tlak...

Na inzertnom portáli visí mimoriadne zaujímavá ponuka. „Predám Škodu 1000 MBX De Luxe,“ napísal predajca Ľubomír s tým, že požadovaná cena 63-tisíc eur je adekvátna. Nový Čas majiteľa tohto auta aj oslovil, keďže sa tento inzerát stretol s neprajníkmi. „To je čo za cenu! Veď takéto autá idú tak za 20-tisíc. Majiteľ sa potrebuje zrejme poriadne nabaliť,“ zhrozil sa Peter (47). Majiteľ však cenotvorbu vysvetlil.

„Nie je to žiadna vymyslená cena. Vyvíja sa od momentálneho trhu. Auto je už dokonca aj rezervované, no ak sa nájde niekto, kto by dal viac, samozrejme mu ho predám. Keď som toto auto kupoval, bola to pre mňa čisto investícia,“ prezradil Ľubomír. „V prvom rade sa treba pozrieť na to, o aký ročník ide, je to rok 1966, treba vidieť aj to, že je to originál v dobrej technickej kondícii a je to vozidlo, ktoré milovníci týchto áut veľmi ocenia,“ upresnil Ľubo s tým, že vlastní aj prvý technický preukaz auta. Takýchto áut je na Slovensku málo a ich interiér je ručne prepracovaný.

Inzerát je aj v Nemecku

Ponúkané vozidlo sa objavilo aj na nemeckom portáli s tým, že má najazdených iba 30 550 km. A nemá byť ani búrané. Fotogaléria dokladá perfektný stav laku, béžového koženkového čalúnenia a ostatné komponenty sú tiež vo výbornom stave. Aj pod kapotou je stav ukážkový. Či však majiteľ tohto kúska dostane viac, ako pôvodne pýtal, je otázne. Isté je, že ceny veteránov z čias komunizmu, raketovo vystrelili.





Škoda 1000 MBX