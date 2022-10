Dostali ste chuť na koláčik? Lacné to nebude: Ceny v cukrárňach letia nahor! Nemali na výber

Maškrtenie sa poriadne predražuje. Majitelia cukrární sú zúfalí z neustále stúpajúcich cien surovín a energií, ktoré sa premietajú do výrobných nákladov. Aby neskrachovali, zvyšujú ceny zákuskov a iných dobrôt. Každé zdražovanie však sprevádzajú obavy, že si sladkosti ľudia prestanú kupovať.

Samuel Havrilla (31)



prevádzkar cukrárne Delizie, Prešov: Zdraželi sme o 40 percent



Cukráreň prevádzkujeme štyri roky. Keď sme boli na vzostupe, prišla pandémia a hneď za ňou inflácia. Zdraželi všetky vstupy: energie aj suroviny, mlieko, maslo, múka, všetko. Ak sme nechceli zatvoriť, museli sme zvýšiť ceny aj my, v priemere o 40 %, aj keď máme vlastnú výrobňu. To sa však zákazníkom vysvetľuje zložito. Takže nám klesli aj tržby, tiež o 40 %. Podľa mňa by nám mala pomôcť vláda, lebo už veľa gastroprevádzok skončilo, a ak sa nič neurobí, tak skrachujú skoro všetci.

Júlia Gregová



majiteľka Cukrárne Dolce Affare, Košice: Koláče išli hore až o 40 centov



Koláče museli ísť od januára hore. Zdraželo všetko: čokoláda, orechy, maslo, múka i vajíčka. Premietlo sa to do vyšších cien koláčov, pri niektorých o 10, 20, niekde aj o 40 centov. Všimli si to aj zákazníci a mnohí to chápu, že tie stúpajúce ceny nevieme ovplyvniť, my sme obchodníci, musíme aj nejako prežiť. Jedno hlavné veľké šťastie je to, že čo sa týka cien energií, máme ich vybavené až do budúcej jari, takže o elektriku a plyn máme zatiaľ postarané.

Martin Černík (32)



prevádzkar cukrárne Sweet street, Bratislava: Zvyšujeme ceny o 20 percent



Čo sa týka vstupných nákladov na výrobu, dvihla sa cena základnej suroviny, a to je múka. Tým, že vyrábame špecifické bezlepkové zákusky, máme 3 druhy bezlepkovej múky a jej cena sa v priemere zdvihla o 16 až 17 %. Veľmi dôležitý je aj cukor a mliečne výrobky a tam je nárast okolo 8 až 10 %. Momentálne máme pôvodné ceny, ale od októbra ich musíme, bohužiaľ, navýšiť o 20 %.