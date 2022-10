Politologička jasne vyjadrila svoj názor: Nejsť voliť je rezignáciou na základné demokratické právo

Nevyužiť svoj hlas v spojených regionálnych voľbách je výrazom odcudzenia a rezignácie na základné demokratické právo. Občania zvyčajne dobre poznajú svojich miestnych politikov. Pokiaľ im záleží na rozvoji ich samosprávy, mali by ísť 29. októbra voliť.

Myslí si to politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Darina Malová. Tieto voľby sú podľa nej príležitosťou pre nezávislých kandidátov a ukazujú, že parlamentné strany sú od občanov vzdialené.

"V mieste, kde žijeme, je nám zvyčajne politika najbližšie. Slovensko je krajina malých miest a obcí, predpokladám, že väčšina občanov stretla a dobre pozná miestnych a možno aj regionálnych politikov," povedala pre TASR Malová. Pripomenula, že najmä počas pandémie práve títo politici organizovali testovanie a očkovanie. "Mnohí z nich sa doteraz nedočkali ani uznania a len veľmi pomaly sa refundovali náklady," skonštatovala.

Voliť by mali ísť všetci tí, ktorým záleží na rozvoji miesta, či už je to malá obec alebo väčšie mesto. "Lokálna politika určuje vzdelávanie detí, sociálnu starostlivosť o dôchodcov, dostupnosť ihrísk a športovísk či dostatok miest na parkovanie," skonštatovala. Voľby môžu podľa nej ukázať, že mnohí komunálni a regionálni politici majú lepší postoj k veciam verejným, ako to v súčasnosti vidíme v parlamente a vo vláde.

Politologička pripomenula, že práve lokálne a regionálne voľby umožňujú vstup do politiky aj nezávislým kandidátom, teda aj tým, ktorí nie sú v politických stranách na rozdiel od parlamentných volieb. "Práve táto skupina má zvyčajne aj najviac zvolených starostov, primátorov a poslancov. Potvrdzuje to, že parlamentné politické strany sú veľmi vzdialené od občanov a ich každodenných starostí," povedala politologička s tým, že ide o veľkú slabinu demokracie na Slovensku.

"Nielen, že strany nemajú členov, miestne organizácie, ale ani odborníkov, ktorých by mohli nominovať do vysokých verejných postov. Pritom lokálna a regionálna politika často disponuje schopnými politikmi a tiež sa ukazuje, že títo lídri sú schopní komunikovať s občanmi a tiež s opozíciou," skonštatovala.

Malová predpokladá, že voľby zvýraznia nespokojnosť a frustráciu občanov s celonárodnou, parlamentnou a vládnou politikou. "Žiaľ, môže sa to prejaviť v nižšej účasti na voľbách, čo sa ešte komplikuje aj ich načasovaním, keďže občania môžu dať prednosť výletom alebo rodinným návštevám, prípadne si uctiť pamiatku príbuzných a blízkych," uviedla.

Spojené voľby sa budú 29. októbra. Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si budeme vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.