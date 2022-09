Takto by vyzerali parlamentné voľby v septembri: Hlas-SD na čele, SaS si pohoršila

Pokiaľ by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v druhej polovici septembra, vyhrala by ich strana Hlas-SD, ktorú by volilo 20,3 percenta ľudí. Druhý by skončil Smer-SD (15,3 percenta), po ktorom nasleduje Progresívne Slovensko (9,6 percenta).

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Televíziu Markíza. Na štvrtom mieste by skončila SaS (8,2 percenta). Nasledujú Republika (7,8 percenta), OĽANO (7,2 percenta), hnutie Sme rodina (7 percent) a KDH (6,2 percenta). Do parlamentu by sa podľa prieskumu nedostala Aliancia (4,6 percenta), SNS (3,9 percenta) a ĽSNS (2,9 percenta). Hlas-SD by podľa výsledkov získal 38 mandátov v parlamente, Smer-SD by ich mal 28 a Progresívne Slovensko 18. SaS by obsadila v pléne 15 kresiel. Republika by mala 14 poslancov, OĽANO a Sme rodina by mali zhodne po 13 kresiel a KDH 11. Zber dát sa uskutočnil od 21. do 27. septembra na vzorke 1009 respondentov.