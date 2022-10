Kandidáti na primátora Vallo a Kusý: Na parkovaní sa nevedia zhodnúť! Kto bude mať posledné slovo?

Reálne sľuby? Kampaň pred komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia koncom mesiaca, graduje. Horúcou témou medzi najsilnejšími kandidátmi - súčasným primátorom Matúšom Vallom a jeho vyzývateľom Rudolfom Kusým - je parkovanie.

Vallo trvá na tom, že by za státie mali platiť aj rezidenti. Kusý sľubuje, že ak ho zvolia, Bratislavčania budú parkovať zadarmo. To však Vallo označuje za nerealizovateľné. Nový Čas prináša porovnanie súčasného stavu parkovania v zónach PAAS s tým, čo sľubuje Rudolf Kusý.



Vallo: Parkovanie zadarmo je populizmus



Od samého začiatku som tvrdil, že PAAS nie je vytesaný do kameňa, preto po diskusii s obyvateľmi chystáme zmeny. Otvorene však hovorím, že tieto zmeny nebudú znamenať, že všetci zaparkujú všade zadarmo, pretože by to jednoducho nefungovalo. Vedia to aj moji protikandidáti, hoci občanom sľubujú vzdušné zámky. Rozdať zadarmo všetkým parkujúcim autám parkovacie karty a veriť, že sa niečo na parkovaní zmení, totiž môže iba populista.



Aké zmeny sľubuje Vallo?