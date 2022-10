Ukrajinec Artem sa zúčastní na Maratóne mieru: Dôvod, prečo sa rozhodol bežať, vám zlomí srdce

Športom manifestuje odpor k vojne! Ukrajinec Artem Saienko (16) žije už rok v Košiciach. Ako talentovaný športovec prišiel študovať na Strednú športovú školu.

Keď jeho rodné mesto Charkov, kde žili aj jeho rodičia a kamaráti, začali ostreľovať ruské rakety, mladík neváhal ani sekundu a prihlásil sa na 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru, aby mohol aspoň takto symbolicky bojovať proti vojne.

Artem prišiel do Košíc vlani koncom augusta kvôli štúdiu. „Od piatich rokov som robil športovú gymnastiku, no keď som mal 9, rýchlo som vyrástol, čo mi zabránilo pokračovať. Preto som sa dal na futbal,“ prezradil Artem, ktorý začal nastupovať za charkovský tím FC Metalist.

Po príchode na Slovensko pôsobil pol roka v FC Košice v doraste, neskôr prestúpil do FC Lokomotiva Košice, kde si zahral aj v áčku v prípravných zápasoch. „Asi 4 mesiace som potom hral v 19-ke, teraz som v 17-ke,“ dodal Artem, ktorý spomína na deň, keď sa začala vojna. „Bol som akurát v Česku u rodiny. Volal mi kamarát zo Slovenska, čo sa to deje na Ukrajine. Ja som ešte o ničom nevedel, no keď mi oznámil, že sa u nás začalo bojovať, veľmi som sa začal báť o svoju rodinu v Charkove,“ spomenul Artem.