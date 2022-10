Tatranské plesá čistilo 49 potápačov: Vylovili viac ako sto kilogramov odpadu! Neuveríte, čo našli

Už po 29. raz prišli potápači na jeseň k tatranským plesám, aby z nich povyberali odpad a veci, ktoré tam nepatria. Takmer za 30 rokov sa podarilo vyloviť vyše 7 ton odpadu.

Našli sa najrôznejšie bizarnosti. Asi najväčšiu pozornosť na seba prilákal v roku 2018 objav v Štrbskom plese - tomahavk Gojka Mitiča, ktorý tam nakrúcal v roku 1966 film Náčelník Veľký had. No aj tento rok našlo 49 potápačov všeličo zaujímavé.

V Štrbskom plese sa ich potápala polovica. Ostatní šli skontrolovať Popradské pleso, Velické pleso a Nové Štrbské pleso. A čo tam našli? Najzaujímavejším bol nevestin závoj. Vylovil ho Jozef Kováč (63) z Bratislavy. „Najprv som si myslel, že je to záclona, potom som si všimol, že okolo celého okraja má krásnu čipku. Určite to nie je však závoj nejakej dnešnej nevesty,“ pochválil sa potápač, ktorý tam bol 20-krát.

„Tento rok som sa zameral na hrdzavé predmety. Našiel som tri železné tyče, ktorými možno pred viac ako 70 rokmi rozbíjali ľad na jazere. Mali okolo 1,5 metra a z dna trčalo možno 20 centimetrov. Bola celkom dobrá viditeľnosť, možno viac ako 5 metrov, tak som ich vedel nájsť. Bolo to celkom ťažké. Mali od 7 do 13 kíl. Pri jednej tyči bola aj stará 100-forintová minca. Celkovo náš klub vytiahol 39 kíl odpadu,“ dodal. Dôležité je, že dlhodobo zaznamenávajú výrazný pokles odpadkov. „Ľudia sú uvedomelejší a do tatranských vôd už neodhadzujú odpad, stále však nachádzame desiatky rokov staré veci,“ dodal Peter Spitzkopf (48) zo Správy TANAP-u.

Megavýlov z plies