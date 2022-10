Strach o poslanca OĽaNO po kolapse v parlamente: Je Ján Kerekréti vo vážnom stave?

Najbližší sa boja, ako sa jeho zdravotný stav vyvinie. Poslanec OĽaNO Ján Kerekréti (78) šokoval kolegov v parlamente, keď náhle skolaboval krátko pred plánovaným hlasovaním o odvolaní ministra financií.

Podľa informácií Nového Času ho museli lekári nechať v nemocnici a viacerí kolegovia hovoria, že je to vážne. Kerekréti skolaboval vo štvrtok (29.9.) zhruba hodinu predtým, ako mali poslanci pristúpiť k rozhodovaniu o Matovičovi. Celé sa to odohralo priamo v pléne, pričom Kerekrétiho okamžite ratovali prítomní poslanci. Poslanec mal mať zdravotné problémy už dlhšie.

24 hodín po kolapse nám viacerí poslanci a poslankyne potvrdili, že ich kolega je stabilizovaný, no jeho stav je vraj naďalej vážny. Podľa jedného z poslancov sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti. Aj ďalší nás informovali, že je pri vedomí a podstupuje vyšetrenia. Jeho kolegovia sa zhodujú, že už dlhšie zápasí s viacerými vážnejšími ochoreniami, čo spôsobuje komplikácie. „Včera sme sa zaňho modlili,“ povedala nám jedna z poslankýň.

Prvú pomoc v poslaneckých laviciach poskytol svojmu kolegovi Richard Nemec z OĽaNO. „Ja som práve prišiel do pléna a zastavil som sa pri ňom. Na začiatku to vyzeralo, ako keby zaspal,“ opisuje Nemec situáciu. „Potom som postrehol, že dostal kŕč do horných končatín, a zistil som, že je zle, tak som zavolal kolegov, nech mi pomôžu. V podstate sme ho dali do stabilizovanej polohy. Potom už prišli naši odborníci, lekári, a tí sa oňho postarali. Ja som pri ňom stál najbližšie a pomohli aj ostatní,“ vraví Nemec a dodáva, že ratovať ho začali lekári spomedzi poslancov, aj z koalície aj opozície.

„Vedeli sme, že sa niečo deje, len sme nevedeli, v akom rozsahu,“ vykresľuje drámu poslanec, ktorému starší kolega možno vďačí za svoj život. „To, že som bol pri ňom, je náhoda, myslím si, že by mu pomohol každý poslanec, keby tam bol,“ uzavrel. Nevie s istotou určiť, či išlo o epileptický záchvat, no vyzeralo to tak. Aktuálne informácie o stave poslanca nemal. „Jediné, čo môžem povedať, je, že mu želám, aby sa čo najrýchlejšie uzdravil,“ dodal.