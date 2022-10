Slovensku už došla s Európskou úniou trpezlivosť: Ak nedostaneme peniaze, znárodníme elektrinu!

Tvrdé odkazy do Bruselu. Kľúčové zasadnutie ministrov energetiky Európskej únie nedopadlo podľa našich predstáv.

Zhoduje sa na tom minister hospodárstva Karel Hirman (52) s premiérom Eduardom Hegerom (46). Ten tvrdí, že prerozdelenie nadmerných ziskov z drahej elektriny po krajinách EÚ sa nepodarilo presadiť, a tak hrozí znárodnením našej elektriny, ktorú už sme predali do zahraničia.

Začína sa hra nervov. Extrémne drahé energie prinútili konať aj Európsku úniu. Ministri sa zhodli na troch opatreniach, pričom najdôležitejšie je zastropovanie predajnej ceny elektriny na 180 €/MWh. V súčasnosti sa cena na trhu pohybuje okolo 450 až 500 €. Príjmy nad 180 € môže výrobcom zobrať štát a použiť ich na kompenzácie vysokých cien elektriny pre domácnosti alebo podniky. Problémom je, že Slovenské elektrárne už túto elektrinu na budúci rok predali, a tak nemáme veľmi koho zdaniť. Naši vládni predstavitelia navrhli, aby ostatné krajiny, ktoré našu elektrinu kúpili, ju aj zdanili a tieto peniaze poslali späť na Slovensko.

„Opatrenia nám nijako nepomáhajú v zápase s energetickou krízou. Ak chce byť riešenie pre celú EÚ účinné, musí to byť riešenie danenia energetických ziskov, ktoré bude prerozdelené do jednotlivých členských štátov po dľa miery spotreby,“ povedal premiér Heger. „Máme na Slovensku elektrinu z jadrovej energie, predávame ju na burze v Lipsku. Na rok 2023 ešte nie je vyrobená, ale už je predaná. Oni to kúpili za menej ako 100 €/MWh, ale dnes vidíte ceny 500 €. Európskym krajinám som povedal, že kúpili ste elektrinu vyrobenú na Slovensku, ale vy ju chcete predávať spätne nám cez burzu za 500 - 600 eur. Takto to nefunguje,“ dodal Heger.

Riešenie vidí v tom, že oni zdania nielen výrobcov, ale aj obchodníkov a za ten podiel elektriny, ktorý prišiel zo Slovenska a predal sa na burze v Nemecku, pošlú späť nám peniaze. „My ich rozdáme firmám a občanom, aby si mohli kúpiť elektrinu za 500 €,“ doplnil Heger.