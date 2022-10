Otrasné spovede lekárov svedčia o stave nášho zdravotníctva: Prečo odchádzame z nemocníc!

Pacientov zrejme čaká ťažká zima. Slovenským lekárom pretiekol pohár trpezlivosti a rozhodli sa, že pre nesplnenie ich podmienok zo strany vlády odchádzajú z nemocníc.

Odborári vyzbierali takmer 2 100 výpovedí lekárov a predpovedajú kolaps zdravotníctva už v decembri, keď im uplynie výpovedná lehota. Nový Čas sa zhováral so štyrmi z tých, ktorí už nevidia iné riešenie, ako skončiť na svojich pozíciách v nemocniciach. Sú doslova zhrození zo súčasného stavu nášho zdravotníctva.

Čo sme sa pýtali



1. Čo vás viedlo k tomu, že ste dali výpoveď?

2. Máte už vybrané nové miesto?

Naše zdravotníctvo je nefunkčné



Miroslav MENDEL (45), plastická chirurgia, Bratislava-Ružinov



1. „Úprimne povedané, dávam výpoveď, pretože naše zdravotníctvo je nefunkčné. Ja by som chcel pracovať, ale aj dnes mi zrušili celý operačný plán, lebo chýbal niekto z kolegov. Moderná medicína sa dá robiť iba v tíme. A my sme málokedy v nemocnici kompletný tím. A niekto musí povedať - cisár je nahý. Kto iný to má byť, ak nie lekári.“

2. „Nepoznám v Európskej únii nezamestnaného lekára, iba vyhoreného. Pôjdem si oddýchnuť a budem liečiť ľudí. Ostáva otázka, či na Slovensku.“