Ako motivovať deti k učeniu cudzích jazykov? Mentorka radí: Rodičia, skúste to takto!

Polyglotka a jazyková mentorka Lýdia Machová hovorí plynulo siedmimi cudzími jazykmi. Prezradila nám, ako motivovať deti k učeniu týchto jazykov a ako môžu byť nápomocní rodičia, aj keď ich neovládajú.

Ako motivovať dieťa do štúdia cudzieho jazyka?

Treba hľadať cesty, ako mu učenie čo najviac spríjemniť pomocou materiálov alebo hier, ktoré dieťa považuje za zaujímavé. Ak ho to nebude baviť, tak to proste nebude fungovať. Nebude sa chcieť učiť, mozog to nebude vstrebávať. Myslím si, že treba rešpektovať, že dieťa nevyužije úplne všetky možnosti, ktoré mu rodič zabezpečí, možno niekedy aj veľmi prácne a veľmi draho. Pokiaľ dieťa nemá žiadny vzťah k jazyku, žiaden dôvod sa ho učiť, nemali by sme ho nútiť a radšej počkať. Môže sa mu venovať v dospelosti, na to nie je časový limit a každý sa dokáže naučiť cudzí jazyk, keď chce.

Čo ak rodič daný jazyk neovláda, môže byť dieťaťu pri učení nejak nápomocný?

V dnešnej dobe internetu vedia aj rodičia bez znalosti daného jazyka deťom pomôcť v učení. Deťom treba hlavne zabezpečiť veľa počúvania. Toto je vstupná aktivita. Zároveň však treba aj dostatok výstupných aktivít – teda rozprávanie. Vtedy človek čerpá z toho, čo počul a naučil sa. Len z pozerania videí sa dieťa naučí rozumieť jazyku, ale nenaučí sa rozprávať. Treba sledovať, aké témy a aktivity ich bavia, a tie im zabezpečiť – obľúbená kniha po anglicky, počítačová hra, kde sa veľa hovorí a píše. Deti sa s takýmito hrami učia úplne prirodzene.



Prečo je Lýdia Machová presvedčená, že sa vie každý naučiť cudzí jazyk a nepotrebuje k tomu talent? O tom, ale aj o efektívnych metódach učenia cudzích jazykov si môžete prečítať v celom rozhovore v Novom Čase Nedeľa!