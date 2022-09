Čo ak vás počas volieb skolí covid? Prečítajte si, ako budú môcť hlasovať voliči v izolácii

Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky. Potvrdilo to Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Voliči budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania obec svojho trvalého pobytu, a to do piatku 28. októbra. Právo požiadať o špeciálnu schránku majú aj ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii.

V deň volieb prídu za voličom v izolácii alebo karanténe v mieste jeho trvalého pobytu dvaja členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou. Politické strany a koalície môžu delegovať členov do týchto komisií. Urobiť tak musia do budúcej nedele.

Špeciálny spôsob hlasovania v súvislosti s ochorením COVID-19 predpokladá nový zákon. Uplatnil sa, pretože k piatku (30. 9.) platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR o izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnym.

Špeciálne hlasovanie sa týka iba prekážky pre pandémiu. Stále však platí, že volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti z iných závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o štandardnú prenosnú volebnú schránku. Aj v tomto prípade za ním domov prídu vyslaní členovia komisie.