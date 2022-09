Policajný šéf Hamran sa rozrozprával o potýčke Tabák vs. Cigániková: Vyzerá to tak, že...

Bude to ešte náročné vyšetrovanie. Policajný prezident Štefan Hamran (47) hovorí, že sa pýtal na informácie ohľadom bitky dvoch poslankýň Romany Tabák (31) a Jany Bittó Cigánikovej (39) z konca minulého týždňa.

Napriek tomu, že obe vyzývali svedkov, aby o prípade hovorili, tak Hamran tvrdí, že v prípade nechce nikto vypovedať.

Podľa Cigánikovej z SaS ju v bare v Bratislave z ničoho nič napadla Tabák zo Sme rodina. „Po chvíli sa vrátila, aby mi sediacej bez slova vrazila taký úder do hlavy, aký len tenistka vie dať pravačkou,“ opísala Cigániková. Podľa Tabák bola jej kolegyňa v nepríčetnom stave a začala vulgárne nadávať na ňu a jej rodinu.

„Zahnala sa na mňa po tvári a ako sa zahnala druhýkrát, strhla mi z hlavy šiltovku a hodila ju do miestnosti. Ja som sa bránila,“ znie jej verzia. Incident rieši polícia, keďže saskárka podala trestné oznámenie. Zatiaľ čo krajské riaditeľstvo hovorí len, že „aj naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony“, tak ich nadriadený sa rozrozprával.

„Pýtal som sa na to, keďže to bolo medializované. Zisťujú. Ak sa nemýlim, tak nikto nechce vypovedať a vyzerá to ako tvrdenie proti tvrdeniu. Je tam nejaká lekárska správa, uvidíme. Osobne sa domnievam, že to môže byť kvalifikované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Nemyslím si, že na základe toho, čo som vedel, to budú vedieť uchopiť v trestnoprávnej rovine,“ povedal Hamran pre Denník N. V praxi to znamená, že poslankyne môžu vyviaznuť skôr len s pokutou.