V Bezenye nechcú Slovákov? V maďarskej obci sa chystá kontroverzné referendum: Kto za ním stojí?

Žijú v symbióze, no referendum ich môže rozkmotriť! V malej obci Bezenye len kúsok od hraníc so Slovenskom sa chystá ľudové hlasovanie ohľadne výstavby nového sídliska.

Organizátori referenda sa boja, že by všetky nové byty kúpili Slováci, čo by podľa nich znamenalo slovakizáciu obce, kde tvoria väčšinu Maďari. Slovenskí obyvatelia obce hovoria, že za referendom je samotná starostka Erika Márkus, ktorá chce takto rozhádať obyvateľov. Tá to však odmieta, no nechce povedať, kto za referendom stojí.

Obyvateľov v malej maďarskej dedinke Bezenye blízko Bratislavy prekvapil letáčik o pripravovanom referende v maďarskom aj slovenskom jazyku, ktorý sa im objavil v schránkach. Obyvatelia v ňom budú rozhodovať o tom, či súhlasia s výstavbou sídliska s viac ako 100 pozemkami priamo v obci. Mohlo by sa zdať, že iniciátor referenda má so stavbou problém, najmä čo sa týka nedostatočnej infraštruktúry v obci. Dôvody na letáčiku sú však oveľa prozaickejšie. V dedine si totiž neprajú príchod ďalších Slovákov!

„Nechceme, aby sa v našej dedine začala slovakizácia podobne ako v susednej Rajke. Zahraniční kupujúci vyhnali ceny hore, miestni mladí ľudia nemajú šancu zostať v rodnej dedine,“ píše sa na letáku. Ten dokonca upozorňuje na to, že príchodom prisťahovalcov najmä zo Slovenska vzrástla kriminalita a obchod s drogami. „Spolužitie sťažujú tiež kultúrne a jazykové rozdiely,“ tvrdí neznámy autor letáku.



Kontroverzná starostka

Nový Čas sa do malebnej dedinky, kde okrem maďarskej väčšiny a Slovákov žije aj početná skupina Chorvátov, bol pozrieť. „Áno, dostala som letáčik do schránky a bola som prekvapená. Žijem tu už 12 rokov a hovorím iba po slovensky. Žiaden problém som tu nikdy nemala. Zrejme tam ide o niekoho záujmy. Ale ten dôvod na letáku je absurdný,“ povedala nám obyvateľka Eva (65). Viacerí oslovení obyvatelia predpokladajú, že za všetkým stojí starostka.