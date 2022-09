Ochromené zdravotníctvo! Vyzbieralo sa takmer 2-tisíc výpovedí: Zostanú v zime nemocnice bez lekárov?

Opakuje sa situácia spred 11 rokov. Po mesiacoch upozornení a varovaní lekári pristúpili k činom. Ku koncu mesiaca vyzbierali odborári 1 956 výpovedí svojich kolegov z nemocníc po celom Slovensku.

Ide o najdôležitejšie profesie, medzi ktorými sú anestéziológovia, kardiológovia či pediatri a bez nich podľa šéfa odborov Petra Visolajského hrozí úplný kolaps zdravotníctva. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (53) zatiaľ vyzýva na to, aby sa nerobila panika.

Kolaps, ochromené nemocnice a odchod ďalších lekárov. Toto boli najčastejšie skloňované slová Visolajského, ktorý spolu s kolegami prišiel vo štvrtok popoludní pred univerzitnú nemocnicu v Ružinove podať zozbierané výpovede. Za kľúčové považujú to, že minister im nedal záruky, že bude riešiť najpálčivejšie problémy v zdravotníctve.

„Nevidíme dostatočné kroky zo strany vlády a už nám nestačia sľuby, pretože s tými nevieme svojich pacientov liečiť. Požiadali sme, aby vláda predložila návrh dohody, ako ide robiť na ôsmich bodoch našich požiadaviek. Takúto dohodu sme do dnešného dňa nedostali,“ zdôvodnil Visolajský. Podľa neho sa chcú venovať lekárom, ale zlý stav slovenského zdravotníctva im to nedovoľuje.



Obmedzenie starostlivosti

Zdravotníci vo svojich ôsmich požiadavkách chcú, aby sa spravil poriadok vo financovaní nemocníc, navýšenie platov sestier, čo im už splnili, a aj to, aby si vláda všímala lekárske fakulty, ktoré majú existenčné problémy. Vo štvrtok držali v rukách výpovede 1 956 lekárov, no toto číslo ešte nie je konečné. Sú to lekári z 27 nemocníc vrátane tých najväčších a pripojili sa k nim aj lekári zo zahraničia, ktorí pôsobia na Slovensku.

„Sú to väčšinou kľúčové oddelenia pre nemocnice - interné, traumatológia, kardiológia, anestéziológia a intenzívna medicína, pediatria, gynekológia, novorodenecké oddelenie. V Bratislave bez týchto lekárov nie sú schopné fungovať veľké nemocnice. V hlavnom meste je to väčšina anestéziológov, v intenzívnej medicíne je to možno 80 %,“ zdôraznil Visolajský. Celkovo pracuje v slovenských nemocniciach asi 5-tisíc lekárov.