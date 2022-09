Dráma v parlamente: Poslanec OĽaNO odpadol! Rokovanie o odvolaní Matoviča sa presúva

Počas štvrtkového rokovania parlamentu skolaboval poslanec OĽaNO Ján Kerekréti (78), rokovanie 72. schôdze tak museli po 16.00 h prerušiť.

Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš pre TASR potvrdil, že poslanec Kerekréti je pri vedomí.

Po tom, ako sa u Kerekrétiho objavili náhle zdravotné ťažkosti, mu poslanci poskytli prvú pomoc až do príchodu záchranárov. Tí ho následne odviezli z rokovacej sály. Kollár mu zaželal, aby „tento incident v šťastí prežil“. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) informoval, že sa zvoláva poslanecké grémium.

Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár na základe dohody poslaneckého grémia prerušil schôdzu parlamentu do piatka 30. septembra do 9:00. Prvé hlasovanie bude v utorok 4. septembra o 11:00, keď by mali poslanci rozhodovať aj o odvolaní Igora Matoviča z postu ministra financií.

Ako Kollár uviedol po skončení schôdze, „zvolal som grémium, keďže jeden poslanec mal veľmi vážny zdravotný atak, museli sme volať záchranku a vyzeralo to na začiatku veľmi zle. Našťastie, je pri vedomí, ale ako to dopadne, ešte nevieme.“ Podľa jeho slov išlo o emočne veľmi vypätú situáciu, a preto sa poslanci naprieč celým politickým spektrom dohodli, že na dnes schôdzu prerušia a rokovať budú v piatok, no hlasovať až v utorok. Predseda parlamentu sa zároveň poďakoval opozícii za to, že prejavila veľkú dávku empatie a bez problémov s návrhom súhlasila.

Poslanci mali vo štvrtok popoludní hlasovať o návrhu na odvolanie lídra OĽANO Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Po ukončení debaty k odvolávaniu sa vrátili k riadnej 72. schôdzi. Venovali sa vládnym návrhom na skrátené legislatívne konanie, týkajúcim sa úpravy štátneho rozpočtu a 13. dôchodku.