Rozpravu k odvolávaniu Matoviča ukončili, Zemanová mu to v závere nedarovala: Igor, dýchaš?!

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ukončili diskusiu o návrhu na odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií.

V rozprave vystúpili štyria poslanci prihlásení písomne a štyria rečníci, ktorí sa prihlásili ústne. Matovič vystúpil v úvode aj v závere mimoriadnej schôdze. Jeho záverečné vystúpenie trvalo viac ako dve hodiny.

Šéf rezortu financií vo štvrtok vyhlásil, že rešpektuje koaličných partnerov i premiéra a v prípade, ak ho parlament odvolá, SaS dostane ponuku na návrat do vlády. Zdôraznil, že to bude proti jeho vôli, ale nebude to vetovať. "Ak by som mal konať podľa vlastného rozhodnutia, v živote by som takúto stranu s takýmto predsedom nevolal späť do koalície," dodal s tým, že SaS je podľa neho "škodná v politike".

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v závere diskusie skonštatovala, že Matovičove skutky počas výkonu jeho funkcie hovoria jasne, kto škodí Slovensku. Tvrdí, že neprijal ani najmenšiu sebareflexiu, pričom takýto človek podľa jej slov "ovláda premiéra aj ministrov". "Igor Matovič sa nechal skorumpovať vlastnou dokonalosťou a mocou," vyhlásila. Apelovala na poslancov a ministrov za OĽANO, aby si otvorili oči a netvárili sa, že je všetko v poriadku. Zároveň vyzvala všetkých poslancov, aby sa rozhodli správne. Pri hlasovaní o návrhu na odvolanie Matoviča sa podľa nej ukáže, kto je nová koalícia.

Mimoriadnu schôdzu iniciovala SaS, pričom návrh na vyslovenie nedôvery podpísalo 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD.