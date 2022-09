Kto môže za fiasko na hraniciach?! Česi vinia nás, Mikulec sa bráni: Jasné stanoviská analytikov

Česká republika aj Rakúsko zaviedli od dnešnej polnoci kontroly na svojich hraniciach so Slovenskom. Dôvodom je intenzívnejší prúd migrantov, pochádzajúcich predovšetkým zo Sýrie, ktorí k nim z nášho územia prichádzajú.

Českí predstavitelia otvorene hovoria o tom, že spoluprácu so Slovenskom v tejto oblasti by si predstavovali inak. Minister vnútra Roman Mikulec (50) odmieta pochybenia a hovorí, že problémom je skôr nedostatočná ochrana schengenských hraníc.

Ako prvé oznámilo zavedenie kontrol na hraniciach so Slovenskom Česko, ktoré zavádza kontroly na 27 priechodoch. O pár hodín k rovnakému opatreniu pristúpilo aj Rakúsko. Príčinou tohto rozhodnutia je v oboch prípadoch to, že na územie dotknutých krajín prúdi často viac migrantov, ktorí putujú takzvanou balkánskou trasou. Idú prevažne z Turecka cez Balkán a Maďarsko a časť z nich potom cez Slovensko prechádza do Rakúska a Česka, pričom ich vytúženým cieľom je najčastejšie Nemecko.

Kde začínajú s kontrolami Zdroj: anc

Slovensko má však podľa českých predstaviteľov veľmi slabé výsledky v zachytávaní týchto ľudí. „Ak má Maďarsko každý deň 400 až 500 zaistených nelegálnych migrantov, Rakúsko každý deň 500 až 600, Česko 250 až 400, tak Slovensko má 100 až 300 zaistených migrantov, ale týždenne,“ povedal v Českej televízii český policajný prezident Martin Vondrášek.