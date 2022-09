Záhadná smrť úplne zdravej Dorinky († 2): S horúčkami ju previezli do nemocnice, o pár hodín zomrela

Beznádej, frustrácia a hnev! To všetko prežíva rodina z Kamenného Mosta (okr. Nové Zámky), ktorá prišla o svoje milované dievčatko Dorinku († 2).

Malá princezná nebývala takmer vôbec chorá, ani nemala žiadne iné chronické zdravotné problémy. Práve preto je jej náhla smrť veľmi zarážajúca a záhadná. V piatok dostala z ničoho nič teplotu. Mama Timea (35) sa jej horúčku snažila zraziť, no nedarilo sa jej to. Zavolala preto záchranku, ktorá ju odviezla do novozámockej nemocnice. Tam sa jej stav ešte zhoršil a o 3 hodiny zomrela.

Žiaľ, ktorý zničená mama Timea (35) prežíva, jej nedovolil prehovoriť o strašnej strate milovanej dcérky. Posledné chvíle Dorinky opísal jej strýko Pavol (38). „Bola úžasná. Bol to náš malý anjelik so šibalskými očkami. Všetci sme ju veľmi milovali,“ spomína na ňu strýko s tým, že mala dvoch súrodencov, ktorých zbožňovala. Malá princezná nebola nikdy vážne chorá, no v osudný piatok dostala teplotu.

„Najskôr mala len zvýšenú teplotu. K večeru sa jej zvyšovala a moja sestra jej dávala lieky na zníženie. Nič však nepomáhalo, a keď už mala 40-stupňovú horúčku, zavolali záchranku,“ opisuje strýko, ako statočné dievčatko bojovalo so záhadým zdravotným problémom. Sanitka Dorinku promptne odviezla do novozámockej nemocnice.