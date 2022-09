Pellegrini podporí návrh SaS: Matoviča treba odvolať! Aby nemohol ďalej škodiť

Lídra OĽANO Igora Matoviča treba odvolať z funkcie ministra financií, aby nemohol ďalej škodiť Slovensku. Ak by sa neurobilo nič, je možné, že menšinová vláda bude fungovať do konca volebného obdobia v roku 2024.

Počas diskusie k návrhu na odvolanie Matoviča to povedal líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Zdôraznil, že poslanci pôsobiaci v Hlase-SD návrh podporia. Pellegrini poznamenal, že zákony v parlamente prechádzajú aj napriek odchodu SaS z vlády. "Jeho odvolanie by bolo prvou väčšou dierou do ich loďky," povedal o Matovičovi.

Poslanci okolo Pellegriniho sa podpísali pod návrh SaS na odvolanie Matoviča, pretože si myslia, že je najväčším zlom slovenskej politiky. "Pod jeho vedením je Slovenská republika ako malá loďka v búrke bez kapitána, pohadzovaná vetrom bez toho, aby sme tušili, kde skončíme," povedal s tým, že podľa prieskumov Matovičovi nedôveruje približne 90 percent ľudí.

Hlas-SD by podporil návrh, aj keby s ním prišiel hocikto z opozície. "Vždy by podpisy poslancov Hlasu dostali," povedal Pellegrini s tým, že je ich povinnosťou urobiť všetko pre to, aby Matoviča "hnali zo stoličky ministra financií kadeľahšie".