Poľovníci zúria nad návrhom novely zákona: Je to likvidačné, prestaneme poľovať!

Návrh novely zákona o poľovníctve, ktorý do parlamentu predložila trojica nezaradených poslancov na čele s predsedom strany Život-Národná strana Tomášom Tarabom, bude pre poľovníctvo likvidačný a nebude riešiť zníženie stavov zveri, ako to prezentujú jej autori.

V tlačovej správe to uviedla Slovenská poľovnícka komora (SPK). Návrh má podľa komory riešiť najmä zodpovednosť za škody spôsobené zverou tak, že poľnohospodár vyčísli a poľovníci škody v plnej výške zaplatia. „Tento spôsob však nielen nerozviaže poľovníkom ruky, ako to prezentujú autori zákona, ale poľovníci prestanú poľovať," tvrdí SPK.

Vzhľadom na absenciu jednotnej metodiky zisťovania škôd nie je podľa poľovníckej komory reálne možné s istotou zistiť, akú reálnu výšku škody zver spôsobila, navyše neexistuje ani právna istota vylúčenia možnej zámeny príčiny zníženia predpokladanej úrody či pôvodcu poškodenia. „Z praxe sú známe pokusy pripísať škody suchom na vrub zveri, či škody zákonom chráneným vtáctvom (škorcami) na vrub raticovej zveri," upozorňujú poľovníci.

Politici podľa SPK už zrejme zabudli na petíciu Poľovníctvo má zmysel, ktorú podpísalo 152-tisíc občanov. Predseda parlamentu vtedy poľovníkom deklaroval, že do parlamentu nepustí žiadnu novelu zákona o poľovníctve, ktorá nebude prerokovaná s poľovníckou samosprávou tak, ako to hovorí zákon o poľovníctve a tak, ako to žiadala aj petícia. „Dnes je však takýto zákon zaradený do rokovania parlamentu a s poľovníkmi nikto o návrhoch zmien dodnes nerokoval," upozornila SPK.