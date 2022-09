Šoféri, zbystrite: Na D1 bude obmedzená doprava! Čoskoro začnú platiť i uzávery tunelov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 od piatka do nedele (30. 9. - 2. 10.).

Jej dôvodom je realizácia lokálnych opráv vozovky v úseku bratislavskej diaľničnej estakády Mierová - Senecká. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková.

Práce budú v pravom jazdnom pruhu diaľnice D1 v ľavom jazdnom páse v smere do Bratislavy. "Doprava bude v mieste realizácie opravy vozovky presmerovaná do ľavého jazdného pruhu," upozornila Žgravčáková.

Pre pravidelnú jesennú údržbu NDS rovnako pripomína blížiace sa uzávery tunelov Ovčiarsko a Žilina, kde obmedzenie potrvá od štvrtka 29. septembra od 12.00 h do nedele 2. októbra do 20.00 h. Obmedzenie sa týka aj tunelov Svrčinovec a Poľana, kde bude platiť uzávera od 7. októbra od 20.00 h do 9. októbra do 20.00 h.

V najbližších týždňoch bude NDS na diaľniciach a rýchlostných cestách vo svojej správe obnovovať aj vodorovné značenie. "Prosíme motoristov o trpezlivosť, zároveň aj o rešpektovanie dočasného dopravného značenia," uviedla Žgravčáková. Práce by sa mali uskutočňovať naprieč Slovenskom do konca októbra v závislosti od poveternostných podmienok.

"NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," doplnila hovorkyňa.