Novinár Vagovič po klipe s policajným autom a kukláčmi: Zrušia mu reláciu v RTVS?!

Môže polícia poskytovať služobné vozidlá na nakrúcanie súkromných upútaviek? Práve táto otázka sa rieši už niekoľko dní v súvislosti s novinárom Marekom Vagovičom (48), ktorý čelí otázkam týkajúcich sa propagačného klipu.

Ten nakrútil s reálnymi kukláčmi a policajným autom. Po niekoľkých dňoch mlčania sa vyjadril aj policajný prezident Štefan Hamran (47), podľa ktorého ide o bežnú záležitosť.

Okrem Vagoviča je v klipe herec Miro Noga a zábery na niekoľkých kukláčov či policajné vozidlo, ktoré používajú muži zákona pri práci. Do väzby viezlo napríklad Roberta Kaliňáka. Takýto prístup sa nepozdáva bezpečnostnému analytikovi Radovanovi Bránikovi. „Necíti, že využívať skutočných policajtov a techniku ministerstva vnútra na tento súkromný kšeft je jednoducho nechutné,“ napísal.

Vagovič sa bráni, že o spoluprácu s políciou požiadal štandardnou cestou. „Mojej žiadosti bolo vyhovené podobne ako v iných prípadoch, keď boli jej ľudia alebo technika využité pri nakrúcaní filmov či seriálov,“ skonštatoval novinár s tým, že spôsob medializácie tejto hry vníma „ako cielený útok mafie“.

Vagovič sa pritom v posledných týždňoch pripravuje na nástup do verejnoprávnej RTVS, kde má od novembra moderovať vlastnú diskusnú reláciu. Tá má ísť na prvom okruhu vo večernom vysielacom čase. Nové vedenie riaditeľa Ľuboša Machaja pred časom oznámilo, že oficiálny názov ešte finalizujú. Najnovšia kauza okolo policajného vozidla a kukláčov však situáciu môže skomplikovať. Priznáva to aj RTVS. „V rámci rozhovorov, ktoré vedie RTVS s pánom Vagovičom o smerovaní a koncepcii plánovanej relácie, sa určite budeme venovať aj tejto záležitosti,“ uviedol PR manažér Stanislav Čačko. Sám Vagovič v auguste už hovoril, že to „bude o ľuďoch a okamihoch, ktoré hýbu spoločnosťou“ s tým, že detaily zverejní, keď to bude aktuálne.