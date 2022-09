Zbavený obvinenia, známy v kresťanských kruhoch: Kto je Horecký, ktorý má nahradiť Gröhlinga?

Po odchode SaS z vládnej koalície zostáva post ministra školstva stále neobsadený. Zdá sa však, že premiér Eduard Heger (46) už našiel toho správneho kandidáta.

Z koalície posledné dni presakovali informácie, že hľadajú niekoho konzervatívneho, a to sa napokon zrejme podarilo. Prezidentke mal premiér poslať meno Jána Horeckého (54), ktorý by mal napokon sadnúť do kresla ministra školstva. Ešte minulý týždeň bol pritom horúcim favoritom viceprezident Združenia katolíckych škôl Slavomír Partila.

Aj nový kandidát Horecký v minulosti pôsobil ako prezident Združenia katolíckych škôl. To sa pred dvoma rokmi zviditeľnilo napríklad tým, že rezortu školstva poslalo otvorený list. Vyzývalo štát, aby prestal „finančne diskriminovať“ neštátne školy a školské zariadenia. V liste citovalo aj svojho - vtedy už bývalého - prezidenta Horeckého. Podľa neho „formačný vplyv, princípy kresťanských hodnôt a postojov sú užitočné nielen deťom, ktoré v nich rastú, ale celej spoločnosti - pôsobia preventívne proti kriminalite, drogám, nihilizmu a hodnotovej prázdnote“. Ministerstvu vtedy šéfoval liberál Branislav Gröhling z SaS.

Zbavený obvinenia

Nového ministra, ktorého meno uniklo do médií, by mala vymenovať o pár dní prezidentka Zuzana Čaputová. Horecký je však podľa Denníka N do stredy večera služobne v Taliansku. V minulosti bol učiteľom matematiky a s riadiacimi pozíciami v školách má skúsenosti. Teraz pôsobí ako manažér u zriaďovateľa súkromných škôl Felix.

Okrem toho je veľmi aktívny aj v kresťanských kruhoch. V roku 2014 vystúpil na proteste proti návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 - 2019. Išlo o návrh, ktorý mal za cieľ podporiť práva LGBTI ľudí na Slovensku. „Nová stratégia ľudských práv, ktorá chce presadiť zákonnou cestou do spoločnosti rodovú rovnosť, je vedecký nezmysel,“ vyhlásil Horecký.