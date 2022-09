Prvý lyžiar v Tatrách: Snehová nádielka potešila vyznávačov zimných športov

Do Tatier už prišla zima, hoci je podľa kalendára ešte len jeseň. Na zasnežených svahoch sme naďabili na prvého lyžiara, ktorý si užíval desiatky centimetrov čerstvého snehu. Horský nosič Radek (40) z Chaty pod Rysmi sa s nami rád podelil o svoje dojmy z nevšednej septembrovej lyžovačky.

„Lyže máme v chate stále, aj tento rok sa tu dalo lyžovať ešte v júni. Teraz som išiel pozrieť situáciu v sedle Váha a ako to vyzerá s chodníkom na vrchol Rysov,“ hovorí skúsený lyžiar Radek.

„Musíme mať prehľad, aby sme vedeli usmerniť turistov a vystríhať ich pred potenciálnou hrozbou, ako je napríklad nepriechodný alebo namrznutý chodník. Zdalo sa mi bezpečnejšie schádzať dole na lyžiach ako pešo,“ opísal nám svoju lyžovačku, pričom ani netušil, že je pravdepodobne prvý lyžiar tejto sezóny vo Vysokých Tatrách. „Tak nad tým som sa ani nezamýšľal. Jazdu som si užil, dokonca aj kvalita a výška snehu boli výborné, no na plnohodnotnú lyžovačku to ešte nebolo,“ pousmial sa Tatranec.

Až 45 cm snehu

Septembrová nádielka snehu zaskočila turistov, ktorí sa tešili na potulky po slnkom zaliatych horách. Zatiaľ to vyzerá tak, že tento rok babie leto nebude a po lete nastúpila rovno zima. Vysoko v Tatrách napadol sneh už v auguste a v polovici septembra tam už bola poriadna nádielka. „Na Lomnickom štíte napadlo 45 cm snehu a do dnešného dňa vo vyšších polohách zostala súvislá vrstva,“ prezradil klimatológ Pavol Faško.

Svište majú problém

Na skutočnú lyžiarsku sezónu si však vyznávači zimných športov ešte musia chvíľu počkať. „Zatiaľ je Lomnické sedlo dostupné sedačkou len pre turistov, a tí by sa mali pri ceste za výhľadmi vybaviť teplým oblečením,“ povedal Marián Galajda, hovorca TMR, kde už teraz pripravujú pravú tatranskú lyžovačku. Veľká vrstva snehu v tomto období predstavuje obrovský problém pre svište. „Tieto vzácne tatranské hlodavce idú spať pod zem okolo 15. októbra a ich teplota klesne na 4 °C. Svište teraz len ,prihibernovali‘ a na normálny zimný spánok sa budú musieť ešte len pripraviť. Verím, že im tieto dva skoré zimné týždne nebudú chýbať. Keď som sa vybral skontrolovať ich nory, bol som šokovaný, koľko je hore snehu. Sú zasypané až 30-centimetrovou vrstvou,“ povedal odborník na svište Palo Ballo.

Babie leto nečakajte

Pavol Faško, klimatológ

- Ťažko povedať, či tento sneh vydrží do skutočnej zimy. Počasie je veľmi dynamické a striedajú sa periódy veľmi chladného a teplejšieho vzduchu. Do polovice októbra určite neočakávame príchod babieho leta a ani výrazné oteplenie. Ako to bude v druhej polovici októbra, ťažko predpovedať, ale november sa hlavne vo vyšších polohách už kloní viac k zime a sneh z tohto obdobia je už základom zimnej pokrývky.