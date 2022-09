Fico chce ešte priestor na rokovanie o energiách: Čo na to Kollár a Hirman?

V prípade energetických riešení, o ktorých aktuálne Národná rada (NR) SR rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, by sa mohol vytvoriť ešte priestor na diskusiu. Dosiahnuť to chce predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. V utorok v rozprave upozornil na ohrozenie Slovenských elektrární (SE).

Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pripúšťa odloženie návrhu na sedem dní. Minister hospodárstva Karel Hirman skonštatoval, že poslanci majú na ďalšie rokovanie o novele zákona právo, ale musia za to niesť aj zodpovednosť.

Fico navrhuje, aby sa vytvoril časový priestor na rokovanie a precíznejšiu prípravu návrhu zákona o energetike, ktorý je momentálne v parlamente. Poukázal najmä na to, že ak by bol využitý rámec formulovaný v návrhu zákona, mohlo by sa stať, že by SE neboli schopné plniť si záväzky voči iným odberateľom.

"Tento zákon, ak ho spustíte ako krajný variant formou vládnych nariadení, môže spôsobiť, že firma, ktorá zabezpečuje 64 % elektrickej energie z hľadiska výroby, môže kľaknúť na kolená, a potom sa môžete pokúsiť túto firmu za nejaké lacné peniaze dostať pod kontrolu štátu," vyhlásil Fico s tým, že ak je to v pláne, Smer-SD s tým nechce mať nič spoločné.

Podotkol, že chce, aby bol tento zákon v nejakej podobe schválený na aktuálnej schôdzi. Navrhuje však vytvoriť ešte priestor na rokovanie. Následne, ak by boli dobre spracované pripomienky, Smer-SD je podľa Fica pripravený zákon podporiť.