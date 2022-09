Doklady strácajú Slováci jedna radosť, dávajte si na ne pozor: Nehrozí vám len pokuta!

Slováci ročne stratia desaťtisíce dokladov. Do septembra tohto roku polícia zaznamenala 44.503 stratených cestovných pasov a 34.482 občianskych preukazov. Vlani evidujú 30.421 stratených cestovných pasov a 49.513 občianskych preukazov.

Pre TASR to priblížil vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka. Polícia pripomína, že pri nenahlásení straty dokladov hrozí okrem pokuty aj riziko zneužitia dokladov a osobných údajov.

"Nahlásenie chýbajúcich osobných dokladov rozhodne neodporúčame odkladať. Zneužiť doklady je totiž veľmi ľahké. S dokladom si môže ktokoľvek vziať pôžičku, objednať tovar na splátky, môže jazdiť 'na čierno' bez cestovných lístkov a neplatiť pokuty," povedal Slivka. Zneužiť sa podľa neho môže aj rodné číslo a zariadiť si nové doklady. Upozornil tiež, že následky stratených dokladov môžu byť viditeľné až o pár rokov, keď to už môže riešiť exekútor.

"Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku na úseku cestovných pasoch, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur," upozornil Slivka. Za nenahlásenie straty občianskeho preukazu hrozí zase pokuta do 50 eur a v blokovom konaní do 33 eur.

Stratu či odcudzenie cestovného pasu treba ohlásiť bezodkladne príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré ho vydalo, prípadne na ktorejkoľvek polícii. Pri strate pasu v zahraničí by mali Slováci navštíviť najbližšiu policajnú stanicu. Po ohlásení je tiež potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad, kde sa vyplní tlačivo o strate. Slivka pripomenul, že po návrate sa strata musí osobne ohlásiť aj príslušnému oddeleniu dokladov.