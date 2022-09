Štát sa za nezákonné obvinenie i väzbu musel Haščákovi ospravedlniť: Pochybil prokurátor?

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ondrej Repa pri výkone prokurátorského dozoru kauzy finančníka Jaroslava Haščáka nijako nepochybil. A to ani pri podaní návrhu na vzatie do väzby, ani pri zamietnutí sťažnosti finančníka proti vznesenému obvineniu. Vyplýva to z vyjadrenia ÚŠP na sociálnej sieti.

Rezort spravodlivosti sa Haščákovi v mene štátu na začiatku septembra ospravedlnil za nezákonné obvinenie i väzobné stíhanie. Vychádzal z minuloročného rozhodnutia Generálnej prokuratúry, ktorá finančníkovi zrušila obvinenie i z rozhodnutia Najvyššieho súdu v prípade väzobného stíhania. Podľa ÚŠP sú tieto rozhodnutia justičných orgánov "prejavom iného právneho názoru, ktorý je v inštančnom postupe pomerne bežnou vecou". Ospravedlnenie rezortu spravodlivosti ÚŠP nechcel komentovať. Prokuratúra ďalej priblížila, že sa v kauze nahrávok Gorila naďalej vedie trestné stíhanie. Štát sa ospravedlnil Haščákovi za nezákonne vznesené obvinenie aj väzbu: Ako reagoval finančník?