Hlavné pojednávanie v kauze Dobytkár pokračuje: Ako sa bráni obžalovaný Partika?

V Banskej Bystrici na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pokračuje dnes po dvojtýždennej pauze hlavné pojednávanie v korupčnej kauze známej ako Dobytkár.

Advokáti jedného z obžalovaných - nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, po otvorení pojednávania namietali obžalobu ich klienta a skutkovú podstatu na základe doteraz vykonaných vypočutí obžalovaných a ďalších argumentov. Prokurátor však neustúpil od obžaloby a pojednávanie pokračuje kladením otázok obžalovanému bývalému výkonnému riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ľubomírovi Partikovi, ktorý svoju vinu popiera.

Na otázku prokurátora, či vedel Ľubomír Partika z akých prostriedkov mu požičiaval peniaze obžalovaný Peter Kuba na podnikanie, odpovedal, že si myslel, že ide o jeho súkromné peniaze, lebo to videl na výpise z účtu, a tiež vedel, že podniká a darí sa mu v podnikaní. „V prípade, že by som nevedel splatiť tieto pôžičky, bola dohoda medzi nami, že by mohol kapitalizovať tieto pôžičky tak, že by sa mohol stať spolumajiteľom mojich spoločností,“ uviedol obžalovaný s tým, že k tomu nedošlo, lebo pôžičky dosiaľ nie sú splatné a Peter Kuba neprejavil záujem stať sa majiteľom ani jednej spoločnosti.

Počas júnového pojednávania čiastočne priznal spáchanie trestných činov nepriamej korupcie, resp. podplácania, hlavný obžalovaný - veterinár Ľubomír Kropil. Trestné činy prijímania úplatku a legalizácie príjmov z trestnej činnosti poprel. Obžalovaný Ľubomír Kropil sa obhajoval tým, že prostredníctvom svojej firmy pomáhal vypracovávať žiadosti na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Ľubomír Kropil vo svojej výpovedi tiež konštatoval, že svoje výpovede v rámci prípravného konania urobil pod nátlakom vo väzbe a v zlom zdravotnom stave. Vypočutí boli aj Martin Kvietik a Ľubomír Partika, pričom obaja popreli skutky, z ktorých sú obžalovaní.