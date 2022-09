Keď sa ekologické riešenia spoja s ekonomickými: Svätý Jur vás očarí zeleňou a kvalitou života

Klimatické zmeny, energetická kríza či neistota z budúcnosti. To všetko leží na pleciach mnohých Slovákov, ktorí sa obávajú, ako zvládnu nadchádzajúcu zimu a jar. Mraky znepokojenia zatienili i mesto na západe Slovenska - Svätý Jur. A to robí všetko pre to, aby to bolo príjemné miesto pre život.

Školský rok je v plnom prúde a mnoho rodičov sa obáva, ako sa budú ich deti počas zimy vzdelávať. Nie je to dávno, čo mala Slovensko v pazúroch pandémia koronavírusu a žiaci sedeli doma, prilepení pri počítačových obrazovkách. Mnoho rodičov sa preto obávalo, že takéto nešťastné riešenie môže prísť znova. Svätý Jur však robí všetko pre to, aby zvyšovanie cien energií školu postihlo čo najmenej. Na základnej škole v poslednom období mesto vykonalo niekoľko projektov, ktoré majú okrem funkčnosti i pridanú hodnotu. “Škola sa môže pýšiť montážou fotovoltiky, ktorá zo slnečného žiarenia vyrába až 30% všetkej elektriny, ktorú škola spotrebuje na bežné fungovanie,” prezradil primátor mesta Šimon Gabura. V čase, keď ceny energií dosahujú astronomické sumy, sa tento projekt ukazuje nielen ako veľmi ekologický, ale i ekonomicky výhodný. Aby sa žiaci cítili v škole príjemne a chodili do nej s úsmevom, mesto udržiava areál školy zelený a plný života. “Strecha základnej školy a strecha telocvične sú zavedené do obrovskej záchytnej nádrže. Tá je zakopaná v zeleni na školskom dvore,” vysvetľuje primátor s tým, že dažďová voda teda nevyjde navnivoč a škola ju efektívne používa na polievanie okolia školského dvora a záhrady. Energetická kríza ohrozuje mestá: Ako je na tom Trnava? Budete prekvapení, čo Bročka prezradil I keď mesto vo veľkom rekonštruuje a obnovuje, ako napríklad požiarnu zbrojnicu, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni hasiči, na prvých priečkach priorít má i zeleň, ktorá skvalitňuje život obyvateľov. Preto za posledných 7 rokov mesto vysadilo viac ako 200 stromov vo verejných priestranstvách. Obyvateľov môže prekvapiť i čarovná atmosféra morušovej aleje v prírodnej rezervácii Šúr. Vďaka aktívnym ľuďom, ktorým nie je ľahostajná ekológia, sa v meste podarilo úspešne naštartovať komunitné kompostovanie. Funguje teda nielen pre obyvateľov v rodinných domoch, ale i pre záhradkárov a tiež obyvateľov bytoviek. “V rámci projektu IROP mesto vybudovalo prestupný dopravný terminál na stanici – prepoj Cyklotrasa – vlak – autobus – auto, ktorý zjednodušil cestovanie mnohým obyvateľom,” vysvetlil primátor. V rámci zveľaďovania Svätého Jura mesto úspešne obnovilo fasádu a podbránie mestského úradu a získalo za to cenu za príkladnú obnovu. Svätý Jur svojim hospodárením patrí dlhodobo medzi 5 najlepších miest podľa rebríčku INEKO. V rokoch 2018 a 2019 bolo v tomto rebríčku dokonca prvé. “Mesto realizuje množstvo investícií a za celé funkčné obdobie preinvestovalo do svojej obnovy 5.192.144.30 eur. Väčšinu z vlastných zdrojov. K dispozícii má ešte stále viac ako 4.000.000 eur,” prezradil primátor s tým, že mesto má ešte niekoľko rozbehnutých projektov. Medzi tie patrí i "Cesta krížov", kde na Mariánskej ceste už stihli obnoviť všetky kríže a pomníky, doplniť lavičky, kde si turisti môžu oddýchnuť, či dva altánky na Brezovej lúke i nový prístrešok na studničke. Nie je tajomstvom, že pre dosiahnutie nastavených cieľov či už rozbehnutých projektov je dôležitá kontinuita a súdržnosť. A práve efektívne výsledky práce a následná spokojnosť občanov je to, čo primátora Šimona Gaburu vedie dopredu a dodáva mu silu pri plnení nových výziev.