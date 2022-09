Studený front prinesie v utorok na väčšine územia Slovenska zrážky. Na západe môže po jeho prechode aj silnejšie zafúkať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Na východe Slovenska by mohlo zapršať najmä večer a v noci. "Ani pred frontom však nemáme zmenšenú oblačnosť, väčšinou je zamračené s nízkou oblačnosťou a hmlisto," dodali meteorológovia s tým, že väčšinou naprší od päť do 15 milimetrov zrážok, ojedinele do 30 milimetrov.

V krátkom čase tak cez územie SR prejde druhá rozsiahlejšia vlna zrážok. "Tá predošlá prechádzala v nedeľu (25. 9.) a pondelok (26. 9.) a priniesla lokálne aj viac ako 20 milimetrov zrážok, najmä na juh územia," doplnili.