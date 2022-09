Tempo prác na oprave mostov na východe sa raketovo zvýšilo: Šialené, koľko stavieb je v havarijnom stave

Konečne obrat! Nielen cesty, ale hlavne mosty sú na východe veľkým problémom. Ak doslova nespadnú, tak mnohé kvôli havarijnému stavu uzatvárajú.

Tempo prác obnovy sa však oproti minulosti až 10-násobne zvýšilo. Čerstvým príkladom je najväčšia rekonštrukcia v histórii župy. Na moste nad riekou Ondava pri Sirníku už dávajú nosníky a náklady presiahnu 4 mil. €.

Počas kontrolného dňa investor z Košického samosprávneho kraja zistil, že zhotoviteľ už kládol nosníky a všetky práce vraj idú podľa harmonogramu. "Nie je vylúčené, že most bude odovzdaný do predčasného užívania ešte skôr ako až v novembri. To je tá dobrá správa. Horšou je, že až 352 mostov v našom regióne je v zlom až havarijnom stave, čo je viac ako polovica všetkých mostov a na ich opravu by sme potreboval až do 500 mil. €. Doteraz sme však opravili už 50 mostov, ale dlhy z minulosti, keď boli delimitované na samosprávy a nevedelo sa, v akom sú stave, nás dobiehajú. Zriadili sme však aj tzv. mostné čaty, ktoré skoro dva roky monitorovali všetky mosty a výsledok sa dostavuje," uviedol košický župan Rastislav Trnka.

Starosta neďalekého Sirníka Viktor Kalán pre Nový Čas potvrdil, že stavbárom len držia palce a dodal: "Verím, že práce urýchlia, lebo ľudia sú nedočkaví a do susednej obce sa oficiálnou obchádzkou dá dostať až po prejdení vyše sto kilometrov len jedným smerom..."

Mostné kolapsy

- pred piatimi rokmi uzavreli a rok opravovali most cez Ružín

- 31. júla 2020 spadla lávka cez Hornád v Spišskej Novej Vsi

- 11. augusta 2020 uzatvorili most v havarijnom stave cez Hornád pri Kysaku

- 14. októbra 2019 zrútenie chodníka na moste v Strážskom

- uzavretie mosta cez Ondavu pri Sirníku