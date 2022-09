Novoobjavená priepasť ukrývala temné tajomstvo: Malá Gazina vydala jaskyniarom tajomnú kostru!

Nazvali ju Malá Gazina a rozprestiera sa na Silickej planine. Ide o novoobjavenú priepasť v Slovenskom krase, ktorá ukrývala viaceré tajomstvá vrátane doposiaľ neprebádaného kostrového nálezu.

Jaskyniari teraz postupne skúmajú okolie, ktoré je nemenej zaujímavé. Napríklad pred tromi rokmi tam našli jedinečný úkaz, pripomínajúci obrie mužské prirodzenie. Viac podrobností k nálezu poskytol Novému Času Košičan Gabriel Lešinský zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, ktorý sa podieľal na objavoch v tejto lokalite.

„Pod obrovskou kamennou platňou, ktorá pravdepodobne spadla, sa nachádza skalná priepasť. Objavil to náš kolega Ladislav Fodor, no ručne sme ju museli rozbíjať štyria až päť hodín, aby sme našli časti ľudskej lebky, dlhé kosti, ktorých vek musí zistiť antropológ,“ hovorí jaskyniar z klubu Drienka a dodáva: „Išlo o neprístupný, zatarasený priestor, z ktorého bolo cítiť závan studeného vzduchu. Keďže sme pravdepodobne našli aj horný vchod, máme čo skúmať v tomto jaskynnom systéme. Je to veľká priepasť a je zázrak, že sme ju našli. Očakávame jednu veľkú a starú jaskyňu.“

V tomto systéme je zaregistrovaných už 360 jaskýň. Objav sa podaril v katastri obce Silica (okr. Rožňava), no nachádzajú sa tam ešte stovky kilometrov neprebádaných priestorov. „Predpokladáme, že pod zemou je akoby niekoľko poschodí a vývojových úrovní a určite si ešte prídeme na svoje. Verejnosť sa tam však nedostane, lebo tými miestami sa treba prekopať,“ uzavrel.

Zaujímavé nálezy

- Štvorlístok košických a rožňavských speleológov z klubu Drienka na Silickej planine pred tromi rokmi objavil jaskyňu s jedinečným útvarom. Pripomína obrie mužské prirodzenie, podľa starogréckeho boha plodnosti ju nazvali Priapus. V neďalekej jaskyni Domica sa pritom nachádza unikát v tvare ženských genitálií - Lono matky Zeme.